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روسيا تحقق تقدما في مشاريع الغاز بمنطقة القطب الشمالي

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 03:44 م
روسيا تحقق تقدما في مشاريع الغاز بمنطقة القطب الشمالي
مشاريع الغاز
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وكالات
 
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حققت شركة الطاقة الروسية "نوفاتيك" تقدما في مشاريع الغاز الطبيعي المسال في منطقة القطب الشمالي، وأعلنت الشركة عن إغلاق بيع حصص في مشروع "أركتيك إل إن جي-2".

 

وقالت الشركة الروسية، التي تعد أكبر منتج ومصدر للغاز الطبيعي المسال في روسيا، في بيان، إنها "أغلقت مبيعات الأسهم لشركتين صينيتين واتحاد ياباني".

 

ووقعت "نوفاتيك"، في أبريل الماضي، اتفاقات مع شركتين صينيتين ستصبحان بموجب الاتفاقات شريكتين في المشروع، وستمتلك كل منهما حصة 10%.

 

وقبل ذلك في يونيو 2018، أبرمت "نوفاتيك" اتفاقا مع كونسورتيوم ياباني مؤلف من شركة "ميتسوبيشي" والشركة اليابانية للنفط والغاز والمعادن (JOGMEC). 

 

وبالإضافة لهذه الاتفاقات مع الشركات الصينية، أبرمت "نوفاتيك" اتفاقا مبدئيا مع شركة "توتال" الفرنسية، وهي شريك لـ "نوفاتيك" في مشروع "يامال"، تشتري بموجبه الشركة الفرنسية حصة 10% في "أركتيك إل إن جي-2"، على أن تتخذ قرار الاستثمار النهائي في النصف الثاني من 2019.

 

وجاء إعلان الإغلاق بعد أيام من موافقة الحكومة الروسية على بناء محطة لشحن الغاز المسال في منطقة مورمانسك بشرق روسيا.

 

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