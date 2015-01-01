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قائد البحرية الإيرانية: نراقب سفن أميركا في الخليج

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 03:30 م
قائد البحرية الإيرانية: نراقب سفن أميركا في الخليج
حسين خانزادي
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كشف قائد البحرية الإيرانية، الأميرال حسين خانزادي، الثلاثاء، أن بلاده تراقب كل السفن الأميركية في منطقة الخليج ولديها أرشيف صور لتحركاتها اليومية.

 

ونقلت وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء عن خانزادي قوله: "نراقب كل سفن العدو خاصة أميركا، نقطة بنقطة من مصدرها حتى لحظة دخولها المنطقة"، مشيرا إلى صور التقطتها طائرات إيرانية مسيرة.

 

وأضاف: "لدينا صور كاملة وأرشيف كبير لحركة قوات التحالف وأميركا يوما بيوم ولحظة بلحظة".

 

وأوضح خانزادي أن بلاده ستجري تدريبات بحرية مع دول حليفة للمرة الأولى بحلول نهاية السنة الفارسية في مارس/ آذار 2020. ولم يذكر الدول التي قد تشارك في التدريبات.

 

وكانت إيران والولايات المتحدة على شفا الحرب الشهر الماضي بعدما أسقطت الجمهورية الإسلامية طائرة أميركية مسيرة. ودفع الحادث واشنطن للتخطيط لشن هجوم انتقامي، لكن الرئيس الأميركي دونالد ترمب تراجع عنه في آخر لحظة.

 

وتفاقمت أيضا حدة التوترات بين إيران وبريطانيا بعد احتجاز الجمهورية الإسلامية لناقلة ترفع العلم البريطاني يوم الجمعة بعد اصطدامها بقارب صيد حسبما قال مسؤولون إيرانيون.

 

واحتجزت قوات مشاة البحرية البريطانية ناقلة إيرانية قبالة ساحل جبل طارق في أوائل يوليو واتهمتها بانتهاك العقوبات المفروضة على سوريا.

 

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