ماسكات ماء الورد للحفاظ على نضارة البشرة في الصيف

يعرف ماء الورد بفوائده المذهلة للبشرة، وخاصة في فصل الصيف، حيث يعالج البشرة من الاحمرار، ويغذيها ويعيد لها نضارتها، ومن أفضل ماسكات ماء الورد التي تتلائم مع بشرتك:





ماسك ماء الورد وزيت الزيتون

المكونات

- ملعقة كبيرة من ماء الورد

- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

تحضير الماسك

فقط اخلطي زيت الزيتون مع ماء الورد، وامسحي به بشرتكِ بقطعة قطنية، اتركيه حتى يجف.

كرري الماسك 3 مرات أسبوعيًّا، بخاصة للبشرة الجافة في الصيف.





ماسك ماء الورد والزبادي

المكونات

ملعقة كبيرة من ماء الورد

ملعقة كبيرة زبادي

نصف حبة خيار مهروسة

تحضير الماسك

اخلطي ماء الورد مع الزبادي والخيار، ووزعيه على بشرتِك.

اتركي الخليط يدوم حتى 15 دقيقة ثم اشطفي وجهكِ بالماء.

كرري الماسك كلما شعرتِ بالالتهابات والشعور بالحكة في بشرتِك.









ماسك ماء الورد والشوفان والعسل

المكونات

3 ملاعق كبيرة من ماء الورد

ملعقة صغيرة من الشوفان

ملعة صغيرة عسل

تحضير الماسك

اخلطي ماء الورد مع الشوفان والعسل، ووزعيه على بشرتِك.

اتركي الخليط حتى يجف، عند إزالة الماسك افركي بشرتكِ قليلًا.

جربي الماسك مرة أسبوعيًّا لتنظيف البشرة بعمق، من دون التسبب بحساسيتها.