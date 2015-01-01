"رسلان": الاهتمام بعمليات الإحلال والتجديد ومتابعة حالة محطات المياه والصرف





أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الاهتمام بعمليات الإحلال والتجديد ومتابعة حالة محطات مياه الشرب والصرف الصحي ، وصيانة المحابس، وتنفـيذ خطة تطهير وصيانة شاملة لشبكات الصرف الصحي، ورفع كفاءتها للحفاظ على استدامة تقديم الخدمة، وإطالة العمر الافتراضي لها.

وفي سياق متصل، أصدر المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، تعليماته بتغيير خطىن للصرف الصحي بالشوارع الجانبية المجاورة لشارع جمال عبد الناصر بالمنيب والمنفذ بالجهود الذاتية بمعرفة الأهالي كونه غير مطابق للمواصفات الفنية ومتهالك.





وأشار، بدوى أن مياه الصرف الصحي كانت قد أغرقت الشارع مع وجود كابلات كهرباء مما يعرض حياة المواطنين للخطر، وانطلاقا من المسئولية الاجتماعية تجاه المواطنين قامت الشركة على الفور بتغيير ٧٠ متر مواسير بعمق ١.٢ متر وجارى استكمال أعمال تطهير شبكات الصرف الصحي بشارع المدينة المنورة بالمنيب التابع لمحافظة الجيزة.

وقال بدوي انه تم رفع مياه الصرف الصحي و الكشف عن وصلات المياه و تحديد مصدر المياه الذي تبين انه خاص بغرف تفتيش متهالكة لعدة عقارات بالمنطقة، موضحا أن الشركة تسعى لتلبية مطالب المواطنين و أخذ كافة الشكاوى على محمل الجد والتعامل الفوري على حلها.





ومن جانبه، تابع المهندس عادل حسن رئيس شركة صرف صحي القاهرة الكبرى، تنفيذ حلول غير تقليدية لتحسين شبكات الصرف الصحي بمناطق المعادى وطره ودار السلام، وأعمال الإحلال والتجديد بالمناطق ذاتها والجاري تنفذها ذاتيا اعتمادا على الإدارات الفنية بالشركة، مؤكدا على حرص الشركة إنهاء كافة الأعمال في أسرع وقت ممكن لحل شكاوى المواطنين.





وأكد أنه تم الانتهاء من أعمال تنفيذ خط 9 بوصة بطول 33م لتحسين خدمه الصرف الصحي بمنطقه مساكن ناصر بالشرابيه بالإضافة إلى بعض المشروعات بشارع مصنع الورق وشارع مظلوم وعزبة بلال ومنطقه درب السكة.





وأفاد المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية أنه في إطار تطوير محطات مياه الشرب والصرف الصحي بالشركة حصلت مؤخراً محطتي معالجة الصرف الصحي بكفر مويس ومحطة معالجة سرياقوس على الشهادة الدولية TSM الإدارة الفنية المستدامة بعد التأكد من تطبيق وتوافق جميع مراحل التشغيل والمتطلبات الفنية المستدامة لمحطات الصرف الصحي وكذا اشتراطات السلامة والصحة المهنية وجودة المعامل وإتباع تعليمات التشغيل القياسية لجميع مراحل المحطة.







