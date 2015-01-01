سيئول تستدعي القائم بأعمال سفير موسكو عقب الحادث فوق بحر اليابان

استدعت الخارجية الكورية الجنوبية القائم بأعمال سفير موسكو لدى سيئول للاحتجاج على "انتهاك" 3 طائرات روسية منطقة تحديد الهوية للدفاع الجوي للبلاد وخرق طائرة واحدة أجواءها.

وأوضحت وكالة "يونهاب" أن مساعد وزيرة الخارجية الكوري الجنوبي، يون سون غو، استدعى القائم بأعمال السفير الروسي، ماكسيم فولكوف، لتقديم "احتجاج شديد"، وذلك بسبب غياب السفير الروسي في إجازة حاليا.

وقال يون لفولكوف، حسب الوكالة إن هذا الاستدعاء جاء بشكل غير متوقع لتقديم رسالة الاحتجاج والدعوة إلى منع تكرار مثل هذا الحادث.

كما استدعى يون، في وقت سابق من اليوم، السفير الصيني لدى كوريا الجنوبية، تشيو غوهونغ، احتجاجا على دخول طائرتين صينيتين في منطقة تحديد الهوية للدفاع الجوي الكوري الجنوبي دون إخطار مسبق.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، كيم إن تشول، في مؤتمر صحفي دوري، الثلاثاء، أن الوزارة تتخذ إجراءات بتنسيق لصيق مع وزارة الدفاع وتتبادل المعلومات المعنية معها.

وسبق أن قالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية إن طائرتين صينيتين و3 طائرات روسية دخلت فجر اليوم "منطقة تحديد الهوية" لنظام الدفاع الجوي الكوري الجنوبي، زاعمة أن قاذفة روسية من هذه المجموعة اخترقت مرتين أجواء البلاد فوق بحر اليابان، وردا على ذلك أطلقت مقاتلاتها طلقات تحذيرية باتجاه الطائرة.

من جانبها، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قاذفتين لها حلقتا فجر اليوم فوق المياه الدولية في بحر اليابان دون اختراق أجواء أي دولة، متهمة القوات الجوية لكوريا الجنوبية بتنفيذ "مناورات غير مهنية" قرب الطائرتين.