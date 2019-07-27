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تعرف على مواعيد وأماكن اختبارات القدرات لطلاب شهادات المعادلة

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 11:16 ص
تعرف على مواعيد وأماكن اختبارات القدرات لطلاب شهادات المعادلة
وزارة التعليم العالي - أرشيفية
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رضا سلامة
 
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تقرر عقد اختبارات القدرات للطلاب المصريين الحاصلين علي الشهادات المعادلة(العربية والأجنبية) والطلاب الوافدين لهذا العام 2019 الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لهذه الكليات، وتيسيرا على أبنائنا الطلاب وأولياء الأمور تقرر الاستمرار في إتاحة الفرصة أمام هؤلاء الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات الكترونياً عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت :    www.tansik.egypt.gov.eg.   

ويأتي ذلك برقم الدخول والرقم السري الذي يتسلمه الطالب من مكتب التنسيق عند صرف أوراق ودليل القبول وسيتم فتح الموقع والتسجيل لحجز هذه الاختبارات اعتبارا من يوم الأربعاء 24/7/2019 ، ويتم إجراء هذه الاختبارات في الأماكن والمواعيد المحددة على النحو التالي :

اليوم

التاريخ

نوع اختبار القدرات

مكان أداء الاختبار

السبت

27/7/2019

التربية النوعية موسيقية شعبة التربية الموسيقية بكليات التربية

كلية التربية النوعية بالدقي ج . القاهرة

الأحد

28/7/2019

التربية النوعية(فنية)  شعبة التربية الفنية بكليات التربية

الاثنين

29/7/2019

التربية الفنية

كلية التربية الفنية بالزمالك ج . حلوان

الثلاثاء

30/7/2019

التربية الموسيقية

كلية التربية الموسيقية بالزمالك ج . حلوان

الأربعاء

31/7/2019

الفنون التطبيقية

كلية الفنون التطبيقية بالجيزة ج . حلوان

الخميس

1/8/2019

رسم العمارة

كلية الفنون الجميلة بالزمالك ج . حلوان

السبت

3/8/2019

رسم الفنون

الأحد

4/8/2019

الإعلام

كليه الإعلام جامعه القاهرة

الاثنين

5/8/2019

التربية النوعية بالمنصورة شعبه (مسرح تربوي) لأبناء الدقهلية

كليه التربية النوعية جامعه المنصورة

الثلاثاء

6/8/2019

التربية الرياضية للبنين

كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم ج . حلوان

التربية الرياضية للبنات

كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة ج . حلوان



وعلى الطالب التوجه إلى مقر الكلية التي يرغب في أداء الاختبارات بها الساعة التاسعة صباحا ومعه المستندات الآتية :

1.    صورة من استمارة النجاح

2.    مستند تحقيق شخصية

3.    عدد 4 صور شخصية

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