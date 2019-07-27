تعرف على مواعيد وأماكن اختبارات القدرات لطلاب شهادات المعادلة

تقرر عقد اختبارات القدرات للطلاب المصريين الحاصلين علي الشهادات المعادلة(العربية والأجنبية) والطلاب الوافدين لهذا العام 2019 الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لهذه الكليات، وتيسيرا على أبنائنا الطلاب وأولياء الأمور تقرر الاستمرار في إتاحة الفرصة أمام هؤلاء الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات الكترونياً عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت : www.tansik.egypt.gov.eg.





ويأتي ذلك برقم الدخول والرقم السري الذي يتسلمه الطالب من مكتب التنسيق عند صرف أوراق ودليل القبول وسيتم فتح الموقع والتسجيل لحجز هذه الاختبارات اعتبارا من يوم الأربعاء 24/7/2019 ، ويتم إجراء هذه الاختبارات في الأماكن والمواعيد المحددة على النحو التالي :





اليوم التاريخ نوع اختبار القدرات مكان أداء الاختبار السبت 27/7/2019 التربية النوعية موسيقية شعبة التربية الموسيقية بكليات التربية كلية التربية النوعية بالدقي ج . القاهرة الأحد 28/7/2019 التربية النوعية(فنية) شعبة التربية الفنية بكليات التربية الاثنين 29/7/2019 التربية الفنية كلية التربية الفنية بالزمالك ج . حلوان الثلاثاء 30/7/2019 التربية الموسيقية كلية التربية الموسيقية بالزمالك ج . حلوان الأربعاء 31/7/2019 الفنون التطبيقية كلية الفنون التطبيقية بالجيزة ج . حلوان الخميس 1/8/2019 رسم العمارة كلية الفنون الجميلة بالزمالك ج . حلوان السبت 3/8/2019 رسم الفنون الأحد 4/8/2019 الإعلام كليه الإعلام جامعه القاهرة الاثنين 5/8/2019 التربية النوعية بالمنصورة شعبه (مسرح تربوي) لأبناء الدقهلية كليه التربية النوعية جامعه المنصورة الثلاثاء 6/8/2019 التربية الرياضية للبنين كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم ج . حلوان التربية الرياضية للبنات كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة ج . حلوان





