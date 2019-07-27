تعرف على مواعيد وأماكن اختبارات القدرات لطلاب شهادات المعادلة
اليوم
التاريخ
نوع اختبار القدرات
مكان أداء الاختبار
السبت
27/7/2019
التربية النوعية موسيقية شعبة التربية الموسيقية بكليات التربية
كلية التربية النوعية بالدقي ج . القاهرة
الأحد
28/7/2019
التربية النوعية(فنية) شعبة التربية الفنية بكليات التربية
الاثنين
29/7/2019
التربية الفنية
كلية التربية الفنية بالزمالك ج . حلوان
الثلاثاء
30/7/2019
التربية الموسيقية
كلية التربية الموسيقية بالزمالك ج . حلوان
الأربعاء
31/7/2019
الفنون التطبيقية
كلية الفنون التطبيقية بالجيزة ج . حلوان
الخميس
1/8/2019
رسم العمارة
كلية الفنون الجميلة بالزمالك ج . حلوان
السبت
3/8/2019
رسم الفنون
الأحد
4/8/2019
الإعلام
كليه الإعلام جامعه القاهرة
الاثنين
5/8/2019
التربية النوعية بالمنصورة شعبه (مسرح تربوي) لأبناء الدقهلية
كليه التربية النوعية جامعه المنصورة
الثلاثاء
6/8/2019
التربية الرياضية للبنين
كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم ج . حلوان
التربية الرياضية للبنات
كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة ج . حلوان