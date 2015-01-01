شروط الالتحاق ببرنامج الهندسة الإنشائية بـ"هندسة المطرية"

أعلنت كلية هندسة المطرية جامعة حلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة شروط الالتحاق ببرنامج الهندسة الإنشائية حرصا من الجامعة ورغبة فى تنمية العملية التعليمية.





وأوضح الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان أن كليات الهندسة بالجامعة تتميز بتخصصات فريدة بما يساهم في تخريج رواد متميزين فى مجالهم حيث يتمتع خريج برنامج الهندسة الانشائية بمهارات الابتكار والتصميم وذلك من خلال دراستهم وتدريبهم على أيدي متخصصين.





ويشترط البرنامج أن يكون الطالب حاصلا على شهادة إتمام الثانوية العامة شعبة رياضيات أو ما يعادلها، ممن تم توزيعهم عن طريق مكتب التنسيق على الكلية أو الكليات الحكومية المناظرة، كما يتولى مجلس الكلية تحديد شروط القبول او التحويل لبرنامج التعليم بنظام الساعات المعتمدة من كليات أخرى طبقا للضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات.





هذا ويقبل الطلاب المحولون من نظام الفصول الدراسية من الكلية أو من الكليات المناظرة الذين يرغبون فى الالتحاق بالدراسة في برامج التعليم بنظام الساعات المعتمدة يجب أن يكونوا من الطلاب المنقولين إلى الفرق الأعلى على أن يتم عمل مقاصة للمقررات التى سبق إنهائها بنجاح، وعلى الطالب الذي سبق أن امضى سنة أو أكثر فى أحد البرامج المماثلة خارج كلية هندسة المطرية بالجامعة ويرغب في الالتحاق بالبرنامج تقديم بيان حالة من الكلية التى كان مقيد بها يوضح الدرجات التى حصل عليها وعدد الساعات المعتمدة التي درسها، بشرط عدم إنهاء أكثر من 108 ساعة معتمدة بمعدل تراكمي متوسط لا يقل عن الحد الادنى الذى تقترحه لجنة إدارة البرامج وذلك بعد موافقة مجلس الكلية .

هذا إلى جانب أنه يجوز للطالب الذي سبق له أن ترك الدراسة في أحد هذه البرامج لمدة فصل دراسي او أكثر وسبق له ان حصل على تقدير "D" على الأقل فى الفترة التى قضاها بالبرنامج إعادة قيده بشرط وجود أماكن شاغرة، كما تقبل الكلية ببرامج الساعات المعتمدة الطلاب الوافدين بعد دراسة حالاتهم وعمل مقاصة بما تم دراستة، وذلك طبقا للقواعد التى تحددها الجامعة .



