فرج عامر ينفي وجود عروض رسمية لثنائي سموحة
الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 11:11 ص
علي نبوي
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نفى المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة وجود عروض لرحيل الثنائي محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق السكندري، وحسام حسن مهاجم الفريق.
وغرد عامر على حسابه الشخصي بموقع التواصل "تويتر" :"لا توجد لدينا اي عروض او مفاوضات رسمية لشراء محمد ابو جبل اوحسام حسن".
وأضاف: ولكن لدينا عروض مبدئية لشراء معاذ وكناريا في ظل رغبة النادي الحفاظ عليهم".
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