معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة عين شمس تستقبل 1706 طلاب

استمر توافد الطلاب الناجحين في الثانوية العامة على معامل التنسيق الإلكترونى بجامعة عين شمس لليوم الثاني على التوالي وذلك تحت رعاية ا.د عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة و ا.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب حيث استقبلت المقرات الستة ٧٨٦ طالب وطالبة خلال اليوم الثانى، فقد توافد ٤٢١ طالب وطالبة واسرهم على معامل كلية الآداب الثلاثة.





كما توافد ٩٧ طالب على معملى كلية الهندسة واستقبلت المعامل الخمسة لكلية الحاسبات والمعلومات ٩٦ طالب وطالبة.





واستقبل معملى كلية البنات ٨١ طالب وطالبة و معمل كلية الزراعة ٦٥طالب وطالبة ومعمل المدينة الجامعية طلبة ٢٦ وبذلك يكون إجمالى اعداد الطلاب الذين توافدوا على مدار اليومين ١٧٠٦ طالب وطالبة.





والجدير بالذكر أن معامل التنسيق الإلكترونى بالجامعة تعمل غدا الثلاثاء الموافق ٢٣ يوليو منذ التاسعة صباحا كما تستمر في إستقبال الطلاب حتى نهاية المرحلة الأولى من التنسيق الخميس الموافق ٢٥ من يوليو الجارى.



