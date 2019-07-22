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صفقة "قفشة" تطيح بنجم الأهلي خارج أسوار القعلة الحمراء

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 09:52 ص
صفقة قفشة تطيح بنجم الأهلي خارج أسوار القعلة الحمراء
قفشة
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الفجر الرياضي
 
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يدرس النادي الأهلي إعارة ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وجاء التفكير داخل النادي الأهلي بإعارة اللاعب بعدما اقترب النادي من إبرام التعاقد مع محمد مجدي "قفشة" صانع ألعاب فريق بيراميدز.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي في خروج اللاعب للإعارة لمنحه فرصة المشاركة والاحتكاك القوي في الدوري، في ظل صعوبة حصوله على الفرصة خاصة وأن الفريق يضم أكثر من لاعب في مركزه.

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