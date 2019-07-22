أوبر تخطط لاشتراك شهري متكامل يشمل جميع خدماتها

تعمل شركة النقل التشاركي أوبر على اختبار خطة اشتراك جديدة، تسعى من خلالها تجميع خدماتها تحت سقف واحد؛ حيث تشمل خدمة النقل وخدمة توصيل الطعام (Uber Eats) وخدمتي استئجار الدرجات الهوائية والسكوتر.





حيث تقوم الشركة باختبار خطة الاشتراك الجديدة في الولايات المتحدة وبالتحديد في مدينتي سان فرانسيسكو وشيكاغو، بتكلفة شهرية اجمالية ستبلغ 24.99 دولار، في الوقت ذاته تقوم الشركة باختبار خطط اشتراك شهرية بأسعار نخفضة في عدة مدن أخرى.





وأفصحت أوبر عن خطتها على لسان المتحدث الرسمي باسمها بوصف مقتضب عن شملويتها بقوله “من العجلات إلى الوجبات مع كل ما نقدمه من خدمات ما بين ذلك ” بإشارة إلى الداجات والسكوتر.





قيما أضاف أن بأنهم في الشركة لا ينفكوا عن البحث عن طرق جديدة لتقديم خدماتهم سعياً لتلبية الاحتياجات اليومية للعملاء.





ويبدو أن شركة أوبر قد استفادت من قطاع الاشتراكات الشهرية بشكل جيد لتقوم هذه المرة باختبار خطة شاملة تغطي خدماتها في اشتراك واحد.





حيث قامت بإطلاق أول خطة لاشتراك شهري للنقل (Ride Pass) في أكتوبر من العام الماضي، موفرة بذلك وسيلة نقل على مدار الشهر بسعر أقل للأفراد، حيث تبعتها منافستها Lyft بإطلاق خطتها الشهرية All-Access بعدها بفترة قليلة.





وبالنظر لخطة أوبر الشهرية المتكاملة نرى أنها غريبة بعض الشيء وتنافسية بشكل كبير، عند أخد بالحسبان تكلفة الاشتراك البالغة 25 دولار، لكنها بكل تأكيد طريقة ذكية من الشركة لحشد العملاء بمختلف توجهاتهم في سبل النقل عبر منصتها التشاركية المتكاملة لتصعب بذلك الخيارات أمام المنافسين.