"الأوقاف": خطة غير مسبوقة في مجال استثمارات الهيئة

أكدت وزارة الأوقاف، أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لمنظومة الوقف واهتمامه بتعظيم استثماراته والحفاظ على أصوله وأعيانه وممتلكاته واستثمارها على أفضل وجه، سيجعل من الوقف رقما هاما في خدمة المجتمع في ضوء الضوابط الشرعية لمصارفه.

وأضافت في بيان لها أن وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف معا بصدد الانتهاء من خطة طموحة وغير تقليدية وغير مسبوقة في مجال استثمارات الأوقاف في ضوء دراسات علمية متخصصة وضوابط دقيقة لحوكمة التصرفات في ضوء أعلى درجات الشفافية التي تسير عليها الدولة المصرية في الوقت الراهن.



