رامي عياش يختتم مهرجان صور الدولي بليلة عمر.. ويغني للبنان (صور)

أختتم الفنان رامي عياش مهرجان صور الدولي بليلة ضخمة على مدارج الملعب الروماني، بحيث نٌفذت بطاقات الحفل من قبل جمهور كبير حضر من مختلف المناطق الجنوبية ودول الاغتراب، وذلك بحضور السيدة رندة بري رئيسة لجنة مهرجانات صور والجنوب، إضافة إلى مديرة مهرجان "صور الدولي" السيدة رولا عاصي، والسفيرين المصري والكويتي نزيه النجاري وعبد العال القناعي وعقيلتهما، مساعد قائد القطاع الغربي في قوات الطوارئ الدولية، المدير العام للتعليم المهني والتقني هنادي بري، عقيلات عدد من الوزراء والنواب، رئيس اتحاد بلديات صور حسن دبوق وفاعليات اقتصادية واجتماعية وبلدية ودبلوماسية وإعلامية.

عياش، افتتح الحفل الذي نقلته محطة "أم تي في" اللبنانية مباشرة على الهواء بموّال "لبنان يا قطعة" لينطلق بعدها بباقة من أجمل أغانيه القديمة والجديدة التي تفاعل معها الجمهور بشكل لافت.

عياش، خصّ صور بموال لحّنه مباشرة على الهواء من توقيع الشاعر نزار فرنسيس، قبل أن يلقي كلمة من القلب شاكراً فيها أهل صور على حسن الضيافة والكرم، وقد حيّى الجنوب الأبي والصامد.