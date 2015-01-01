عاجل.. إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم مروع بالإسماعيلية



كان اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارًا من العميد محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بتلقيه بلاغا عن وقوع حادث تصادم بين سيارتين رقم "1849. ط. أ. ل" و"1345 ط. ص. ج" علي طريق الإسماعيلية ـ الزقازيق أول الطريق الحربي أمام مدينة المستقبل بدائرة مركز أبو صوير، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسد.



وتم نقل جميع المصابين الي مستشفي طوارئ أبوخليفة لتلقي العلاج للازم، وتحرر نحضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.



أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسد ما بين كسور وجروح وكدمات، وذلك إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين علي طريق الإسماعيلية ـ الزقازيق أول الطريق الحربي أمام مدينة المستقبل بدائرة مركز أبو صوير.