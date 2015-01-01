الأهلي على بعد خطوة من إغلاق صفقة الموسم
الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 05:50 ص
محمد جمال
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إقترب النادى الأهلى من حسم التعاقد مع محمود متولى مدافع نادى الإسماعيلي لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.
وعرض النادى الأهلى على الإسماعيلي 10 مليون جنيه مقابل إعارة إثنين من لاعبي الأهلى أو بيع لاعب من أجل الحصول على خدمات محمود متولى هذا الصيف.
وطلب نادى الإسماعيلي زيادة العرض المالى لمبلغ 15 مليون جنيه من أجل الإستغناء عن اللاعب الذى ينتهى عقده الموسم المقبل.
وعرض النادى الأهلى على الإسماعيلي 10 مليون جنيه مقابل إعارة إثنين من لاعبي الأهلى أو بيع لاعب من أجل الحصول على خدمات محمود متولى هذا الصيف.
وطلب نادى الإسماعيلي زيادة العرض المالى لمبلغ 15 مليون جنيه من أجل الإستغناء عن اللاعب الذى ينتهى عقده الموسم المقبل.
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