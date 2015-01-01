ننشر الصورة سبب خروج عبير صبري عن شعورها مع إحدى المعجبات





تسببت إحدى الصور التي تشرتها الفنانة عبير صبري عبر حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام" في الهجوم عليها من قبل الجمهور، حيث فوجئت بمتابعة لها تكتب تعليقاً على صورتها وهي تأكل التوت قائلة :"شفايف حمار دي مش شفايف بني آدم".





وعبرت عضبها وكتبت: "يا حيوانة يا سليلة البهايم يا اللي عاملة اكونت فيك عشان تشتمي اللي غيرانة منها… يا معوقة يا غيورة يا مسكينة" .





وأثار هذا التعليق جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، فالبعض اعترض على طريقة عبير في الرد وأكد انه ليس من الجيد أن تنزل على مستوى هذا الرد والبعض الآخر تضامن معها.



