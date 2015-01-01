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مانشستر سيتي ينقض على نجم برشلونة بأمر جوارديولا

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 05:43 ص
مانشستر سيتي ينقض على نجم برشلونة بأمر جوارديولا
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مني العوضي
 
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ذكرت تقارير صحفية انجليزية، اليوم الإثنين، أن نادي مانشستر سيتي يرغب في ضم الفرنسي عثمان ديمبيلي جناح برشلونة، لتمثيل صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


ويحاول نادي مانشستر سيتي بقيادة مدربه الاسباني بيب جوارديولا أن يغري عثمان ديمبيلي ويضمه بمقابل 94 مليون جنيه إسترليني.


وقال موقع "دون بالون" الإسباني أن نادي مانشستر سيتي يحاول ضم عثمان ديمبيلي تحسباً لرحيل الألماني الدولي الشاب ليروي ساني إلى بايرن ميونيخ.


وذكر الموقع الإسباني أن بيب جوارديولا مدرب مان سيتي قد نجح في إقناع الفرنسي ديمبيلي بالانتقال إلى صفوف النادي الانجليزي في صفقة ستكون من العيار الثقيل.
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