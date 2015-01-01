الأهلي يقترب من حسم كبري صفقاته
الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 04:46 ص
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يسعي مسؤولى النادى الأهلى لحسم صفقة حسام حسن مهاجم نادى سموحة لتدعيم خط هجوم الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.
ويسعى نادى سموحة للتعاقد مع هشام محمد وإسلام محارب لاعبي النادى الأهلى بعد خروجهم من حسابات مارتن لاسارتى المدير الفنى للنادى الأهلى من أجل الإستغناء عن خدمات حسام حسن.
وقدم حسام حسن موسم جيد مع نادى سموحة خلال الموسم الجارى وسجل 9 أهداف بالبطولة هذا الموسم.
ويسعى نادى سموحة للتعاقد مع هشام محمد وإسلام محارب لاعبي النادى الأهلى بعد خروجهم من حسابات مارتن لاسارتى المدير الفنى للنادى الأهلى من أجل الإستغناء عن خدمات حسام حسن.
وقدم حسام حسن موسم جيد مع نادى سموحة خلال الموسم الجارى وسجل 9 أهداف بالبطولة هذا الموسم.
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