سقوط 36 تاجرا مخدرات وضبط 9 أسلحة نارية خلال مداهمات أمنية في الجيزة

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واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.



وأشرف على الحملة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد الألفي، واللواء محمد عبدالتواب نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، وشارك في الحملة رؤساء القطاعات ومأموري وضباط الأقسام، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لقوات الأمن.



وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 37 متهما من بينهم 36 اتجار، وقضية تعاطي، وضبط بحوزتهم 1005 جرام حشيش، 571 أقراص مخدرة، 440 جرام استروكس، 583 جرام هيروين، 70 جرام شادو، وفي مجال قضايا الأسلحة النارية تم ضبط 9 متهمين، 9 دفاع عن النفس، وضبط 2 طبنجة عيار 9 مم، 7 فرد خرطوش محلى الصنع، 9 طلقات عيار 12ملم.



وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.

