أستاذ تاريخ يكشف تأثير الأزهر والكنيسة في أفريقيا



وأضاف "عفيفي"، في لقاء مع برنامج "المصري أفندي"، المذاع على قناة القاهرة والناس الفضائية، ويقدمه محمد علي خير، أن الأزهر كان به أروقة لاستقبال الطلبة من الدول الأفريقية مثل السودان، وشرق أفريقيا، وغيرها من البلاد.



وأوضح رئيس قسم التاريخ بكلية الآداب جامعة القاهرة، أن الكنيسة الأثيوبية حتى عهد الإمبراطور هيلاسيلاسي، في عصر الرئيس المصري الأسبق جمال عبدالناصر، كانت الكنيسة الحبشية هي بنت الكنيسة المصرية، وكان الإمبراطور الأثيوبي يأخذ البركة من البابا القبطي، وكان البابا يتدخل لمنع مشاريع وقف وصول مياه النيل إلى مصر.



ولفت إلى أنه نتيجة لضغوط غربية انفصلت الكنيسة الأثيوبية عن المصرية، مشددًا على ضرورة عودة مصر لاستخدام قوتها الناعمة في أفريقيا.

قال الدكتور محمد عفيفي، رئيس قسم التاريخ بكلية الآداب جامعة القاهرة، إن مصر لديها الأزهر والكنيسة اللذان يمثلان القوى الناعمة الخاصة بمصر في أفريقيا.