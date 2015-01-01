ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أستاذ تاريخ يكشف تأثير الأزهر والكنيسة في أفريقيا

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 02:38 ص
أستاذ تاريخ يكشف تأثير الأزهر والكنيسة في أفريقيا
الدكتور محمد عفيفي
Advertisements
طباعة
نعيم يوسف
 
Advertisements
قال الدكتور محمد عفيفي، رئيس قسم التاريخ بكلية الآداب جامعة القاهرة، إن مصر لديها الأزهر والكنيسة اللذان يمثلان القوى الناعمة الخاصة بمصر في أفريقيا.

وأضاف "عفيفي"، في لقاء مع برنامج "المصري أفندي"، المذاع على قناة القاهرة والناس الفضائية، ويقدمه محمد علي خير، أن الأزهر كان به أروقة لاستقبال الطلبة من الدول الأفريقية مثل السودان، وشرق أفريقيا، وغيرها من البلاد.

وأوضح رئيس قسم التاريخ بكلية الآداب جامعة القاهرة، أن الكنيسة الأثيوبية حتى عهد الإمبراطور هيلاسيلاسي، في عصر الرئيس المصري الأسبق جمال عبدالناصر، كانت الكنيسة الحبشية هي بنت الكنيسة المصرية، وكان الإمبراطور الأثيوبي يأخذ البركة من البابا القبطي، وكان البابا يتدخل لمنع مشاريع وقف وصول مياه النيل إلى مصر.

ولفت إلى أنه نتيجة لضغوط غربية انفصلت الكنيسة الأثيوبية عن المصرية، مشددًا على ضرورة عودة مصر لاستخدام قوتها الناعمة في أفريقيا.
Advertisements
المزيد عن: مصر الكنيست الأزهر أخبار
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية