شاهد.. أغاني مؤتمرات الشباب إبداع يعبر عن الوطن والمستقبل (فيديو)

شهدت مؤتمرات الشباب المختلفة، والتي أعتاد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلالها أن يلتقي بالشباب المصري، والعربي والعالمي، العديد من الأغاني التي عبرت عن نفوس المصريين والشباب الذي يحلم بمستقبل أجمل وأكثر إشرقًا وذلك عبر أعمال فنية تعلي من قيمة الوطن.





سلط تقرير أذاعته قناة إكسترا نيوز، الضوء على أغاني مؤتمرات الشباب التي تأتي بإبداع يعبر عن الوطن والمستقبل، مستعرضًا أبرز الأغاني التي تم إطلاقها خلال الدورات المختلفة لمؤتمر الشباب.





لفت التقرير إلى أن أغنية "يلا سيب بصمتك يلا" كانت تعبر عن شعار المؤتمر الأول للشباب والإبداع، كما شهدت الدورة نفسها ترديد أغاني خالدة ومنها "أنا على الربابة بغني"، كما عبرت أغاني مؤتمرات الشباب عن المنطقة التي تقام فيها، ففي أسوان كان مؤتمر الشباب الثاني بأغنية معبرة عن هذه المنطقة.





وبحسب التقرير، كان في المؤتمر الثالث بالإسماعيلية أغنية تعبر عن أحلام شباب مصر في أن تصبح مصر أقوى، فيما اختتم المؤتمر الوطني للشباب أعماله في الاسكندية بأغنية "تحيا مصر بالشباب"، فيما أشعلت جامعة القاهرة أحاسيس ضيوف منتدى شباب العالم، وبالمثل في منتدى شباب العالم الذي أقيم في شرم الشيخ حين كان أغنية "بحلم بمكان".



