ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

في عيد ميلادها.. تعرف على زيجات سمية الألفي الأربعة

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 01:31 ص
في عيد ميلادها.. تعرف على زيجات سمية الألفي الأربعة
Advertisements
طباعة
 
Advertisements


تحتفل الفنانة سمية الألفي، اليوم الثلاثاء بعيد ميلادها السادس والستين، حيث وُلدت في الثالث والعشرين من يوليو ١٩٥٣، في محافظة الشرقية.


حصلت "سمية" على ليسانس الآداب قسم اجتماع من جامعة القاهرة، وظهرت للمرة الأولى في التلفزيون من خلال مسلسل "أفواه وأرانب" في عام 1978، وبعدها شاركت في العديد من المسلسلات الناجحة أشهرها: "ليالي الحلمية" و"العطار والسبع بنات".


على المستوى الشخصي، تزوجت "سمية" أربع مرات، أشهرها زواجها من الفنان فاروق الفيشاوي ولها منه ولدان هما أحمد وعمر، وابنها الأكبر هو الفنان الشاب أحمد الفيشاوي.


تزوجت من الملحن مودي الإمام، ثم المخرج جمال عبدالحميد، كما سبق وتزوجت من المطرب مدحت صالح، لكنها لم تستمر طويلًا.


Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية