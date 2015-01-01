في عيد ميلادها.. تعرف على زيجات سمية الألفي الأربعة





تحتفل الفنانة سمية الألفي، اليوم الثلاثاء بعيد ميلادها السادس والستين، حيث وُلدت في الثالث والعشرين من يوليو ١٩٥٣، في محافظة الشرقية.





حصلت "سمية" على ليسانس الآداب قسم اجتماع من جامعة القاهرة، وظهرت للمرة الأولى في التلفزيون من خلال مسلسل "أفواه وأرانب" في عام 1978، وبعدها شاركت في العديد من المسلسلات الناجحة أشهرها: "ليالي الحلمية" و"العطار والسبع بنات".



