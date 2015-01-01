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بايرن ميونيخ يوجه رسالة قوية إلى برشلونة

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 01:12 ص
بايرن ميونيخ يوجه رسالة قوية إلى برشلونة
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أحمد عصام
 
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رفض مسئولو نادي بايرن ميونيخ الألماني رحيل اللاعب النمساوي ديفيد ألابا الظهير الأيسر للفريق، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حالياً.


وأشارت تقارير ألمانية حسب صحيفة بيلد، إن بايرن ميونيخ يريد التعاقد مع جناح هجومي، من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل، بعد اعتزال ورحيل بعض اللاعبين هذا الموسم.


ويتحرك الفريق الألماني للتعاقد مع ليروى ساني لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وعثمان ديمبلي لاعب نادي برشلونة الإسباني.


ولن يسمح البافاري برحيل اي لاعب عن صفوف الفريق في فترة الميركاتو الصيفي.
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