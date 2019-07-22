"الجوازات": لا هوية مقيم لمقيمي مجلس التعاون الخليجي
الإثنين 22/يوليه/2019 - 11:29 م
الفجر السعودي
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كشفت المديرية العامة للجوازات، أنه لا يوجد هوية مقيم لمقيمي مجلس التعاون الخليجي.
جاء ذلك ردًا على سؤال: الخليجيين كيف يسوون لهم حساب ابشر؟ ما عندهم بصمة مسجلة بالنظام خصوصاً زوجة المواطن اللي عندها أملاك بالسعودية وتحتاج حساب أبشر لإدارتهم.
وقالت الجوزات: "يتم مراجعة إدارة الجوازات الحاسب الآلي لإصدار رقم خليجي موحد".
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