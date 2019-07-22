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"الجوازات": لا هوية مقيم لمقيمي مجلس التعاون الخليجي

الإثنين 22/يوليه/2019 - 11:29 م
الجوازات: لا هوية مقيم لمقيمي مجلس التعاون الخليجي
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الفجر السعودي
 
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كشفت المديرية العامة للجوازات، أنه لا يوجد هوية مقيم لمقيمي مجلس التعاون الخليجي.

جاء ذلك ردًا على سؤال: الخليجيين كيف يسوون لهم حساب ابشر؟ ما عندهم بصمة مسجلة بالنظام خصوصاً زوجة المواطن اللي عندها أملاك بالسعودية وتحتاج حساب أبشر لإدارتهم.

وقالت الجوزات: "يتم مراجعة إدارة الجوازات الحاسب الآلي لإصدار رقم خليجي موحد".

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