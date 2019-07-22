"الجوازات": لا هوية مقيم لمقيمي مجلس التعاون الخليجي

كشفت المديرية العامة للجوازات، أنه لا يوجد هوية مقيم لمقيمي مجلس التعاون الخليجي.

جاء ذلك ردًا على سؤال: الخليجيين كيف يسوون لهم حساب ابشر؟ ما عندهم بصمة مسجلة بالنظام خصوصاً زوجة المواطن اللي عندها أملاك بالسعودية وتحتاج حساب أبشر لإدارتهم.

وقالت الجوزات: "يتم مراجعة إدارة الجوازات الحاسب الآلي لإصدار رقم خليجي موحد".