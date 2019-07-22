نجوم الفن يحتفلون بعقد قران هبة السيسي.. والعروس تخطف الأنظار بفستانها (صور)

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة الفنانة هبة السيسي، ملكة جمال مصر السابقة، الاحتفال بعقد قرانها وزفافها علي باسل الأمين وذلك بدار مناسبات مسجد الشرطة بالشيخ زايد.





كان ضمن الحضور من الفنانين دنيا عبد العزيز في أول ظهور لها عقب وعكتها الصحية ومصمم الازياء العالمي هاني البحيري ونرمين ماهر وزوجها وحسام فارس وياسمين جمال وياسمين نيازي وحسام خليل ونور وهبة الجبالي وهاني أبو النجا وأحمد فريد كارين نوالي





تالقت العروس هبة السيسي بفستان زفاف خطف الأنظار من تصميم العالمي هاني البحيري في أول ظهور له عقب عقب تألقه بديفيليه ضخم في أسبوع الموضة الفرنسي.