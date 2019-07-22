تكريم مراسل الفجر خلال فعاليات مهرجان البطيخ الثالث بالغردقة (صور)

Advertisements

كرم رئيس مهرجان البطيخ الثالث بالغردقة الزميل محمد طه فتحي مراسل الفجر بالبحر الأحمر؛ وذلك خلال إنطلاق فعاليات المهرجان الثالث للبطيخ بأحد الفنادق السياحية بمنطقة ميركل جنوب مدينة الغردقة؛ مساء اليوم الأثنين وذلك بمشاركة 60 شيفًا من عدة فنادق ومنتجعات سياحية يمثلون الاقصر واسوان والغردقة وعدة دول أخرى مثل الصين وتايلاند.



وقدم الشيف محمود عبد الصادق رئيس المهرجان الشكر والتقدير لجريدة الفجر ومراسلها على تغطية المهرجان.



قال الشيف محمود عبد الصادق رئيس المهرجان، إن مثل هذه المهرجانات تعتبر طريقة لعرض فنون المهنة وتبادل الأفكار الجديدة بين الطهاه بالإضافة إلى أنها تعتبر من طريق الترويج وتنشيط السياحة مضيفًا أن اختيار البطيخ لانه من الفواكه الصيفية المرطبة والمرغوبة عند الجميع خاصة في الحر فهو يساعد على تعويض الجسم من الفاقد من السوائل.

