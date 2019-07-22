البابا تواضروس يلقى محاضرة بالكورسات المتخصصة (صور)

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الأسكندرية و بطريرك الكرازة المرقسية محاضرته مساء اليوم في كورس العهد الجديد ضمن الكورسات المتخصصة والتي تنظمها أسقفية الشباب، عقد اللقاء، بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.





جديرا بالذكر أن اليوم قد أنتهت فعاليات المرحلة الأولى من مشروع قداسة البابا تواضروس الثاني لتطوير التعليم الكنسي "جدد أيامنا كالقديم.. تراث كنيستنا روح وحياة" لتدريب ١٠٠٠ معلم كنسي على التعليم باستخدام مصادر التعليم الكنسي الخمسة، الكتاب المقدس، والليتورجيا، والآبائيات، وتاريخ الكنيسة، والهوية القبطية.



