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البابا تواضروس يلقى محاضرة بالكورسات المتخصصة (صور)

الإثنين 22/يوليه/2019 - 10:58 م
البابا تواضروس يلقى محاضرة بالكورسات المتخصصة (صور)
جانب من المحاضرة
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ماريان ناجى
 
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ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الأسكندرية و بطريرك الكرازة المرقسية محاضرته مساء اليوم في كورس العهد الجديد ضمن الكورسات المتخصصة والتي تنظمها أسقفية الشباب، عقد اللقاء، بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

جديرا بالذكر أن اليوم قد أنتهت فعاليات المرحلة الأولى من مشروع قداسة البابا تواضروس الثاني لتطوير التعليم الكنسي "جدد أيامنا كالقديم.. تراث كنيستنا روح وحياة" لتدريب ١٠٠٠ معلم كنسي على التعليم باستخدام مصادر التعليم الكنسي الخمسة، الكتاب المقدس، والليتورجيا، والآبائيات، وتاريخ الكنيسة، والهوية القبطية.

وقد شملت مرحلة المشروع الأول، التي بدأت عام ٢٠١٦، ثلاث مستويات هي "اعرف"، و"ابحث"، و"ابتكر" ومن المخطط له أن تبدأ المرحلة الثانية من المشروع الذي يرعاه قداسة البابا في الثلث الأخير من العام الجاري، وتهدف لرفع عدد المعلمين المُدَرَّبين إلى عشرين ألف معلم.
البابا تواضروس يلقى محاضرة بالكورسات المتخصصة (صور)
البابا تواضروس يلقى محاضرة بالكورسات المتخصصة (صور)
البابا تواضروس يلقى محاضرة بالكورسات المتخصصة (صور)
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