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الظهور الأول لأنغام وزوجها أيد بإيد بعد شائعات انفصالهم (صورة)

الإثنين 22/يوليه/2019 - 11:01 م
الظهور الأول لأنغام وزوجها أيد بإيد بعد شائعات انفصالهم (صورة)
أنغام وزوجها
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يارا احمد، سارة ابراهيم
 
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وصلت النجمة أنغام، برفقة زوجها الموزع أحمد إبراهيم، وذلك لاستلام جائزة أفضل مطربة خلال حفل توزيع جوائز "الميما" بإحدى الفنادق الكبرى.

وظهروا يد بيد، وذلك يعتبر الظهور الرسمي الأول بعد شائعات انفصالهم أمام كاميرا الإعلام ورفضت التسجيل ودخلوا سريعًا للقاعة.

وكان قد وصل عدد كبير من الفنانين منهم حسام الحسيني، نادر حمدي، أدهم سليمان وعدد كبير من الفنانين.

الظهور الأول لأنغام وزوجها أيد بإيد بعد شائعات انفصالهم (صورة)
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