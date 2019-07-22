الظهور الأول لأنغام وزوجها أيد بإيد بعد شائعات انفصالهم (صورة)

وصلت النجمة أنغام، برفقة زوجها الموزع أحمد إبراهيم، وذلك لاستلام جائزة أفضل مطربة خلال حفل توزيع جوائز "الميما" بإحدى الفنادق الكبرى.





وظهروا يد بيد، وذلك يعتبر الظهور الرسمي الأول بعد شائعات انفصالهم أمام كاميرا الإعلام ورفضت التسجيل ودخلوا سريعًا للقاعة.





وكان قد وصل عدد كبير من الفنانين منهم حسام الحسيني، نادر حمدي، أدهم سليمان وعدد كبير من الفنانين.



