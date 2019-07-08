نشرة أخبار النصر السعودي اليوم: دعم مادي هائل لإدارة السويكت.. والعالمي يواصل انتصاراته الودية









شهد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي العديد من الأحداث الرياضية الهامة، يوم الأثنين الموافق 22-7-2019، أبرزها مواصلة الفريق لانتصاراته الودية، ودعم إدارة السويكت.





ونبرز لكم في السطور التالية أهم أخبار نادي النصر على مدار اليوم الأثنين الموافق 22-7-2019 كالتالي:





دعم مادي هائل لإدارة السويكت





واصل الأعضاء الذهبيون بنادي النصر السعودي، تقديم دعمهم المادي لإدارة الفريق الجديد برئاسة صفوان السويكت.





ونشر النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قائلاً: "قدم العضو الذهبي بنادي النصر الأستاذ يوسف بن محمد القفاري دعماً مالياً للنادي مقداره ثلاثمائة ألف ريال".





وأضافت: "وثمنت إدارة نادي النصر برئاسة الدكتور صفوان بن سليمان السويكت للأستاذ يوسف هذه المبادرة الداعمة والتي لا تستغرب منه تجاه العالمي".





يذكر أن عبدالعزيز بن أحمد بغلف، وسعد بن ثابت آل مغني، عضوا النادي الذهبيان، قدما دعمًا ماديًا في وقت سابق وصل إلى 700 ألف ريال.





النصر يواصل انتصاراته الودية





حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي فوزًا صعبًا على نظيره كالداس البرتغالي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الإثنين، ضمن استعدادات العالمي للموسم الجديد.





وأحرز البرازيلي بيتروس أراوخو هدف المباراة الوحيد لصالح النصر، ليواصل الفريق انتصاراته الودية بعدما سبق له التغلب في المباراة الأولى على ساكفنيز البرتغالي بثلاثية نظيفة.





الكشف عن تفاصيل صفقة عبد الفتاح آدم





كشف مجلس إدارة نادي النصر برئاسة الدكتور "صفوان السويكت" صباح اليوم عن تفاصيل التعاقد مع "صفقة الموسم" كما أسمتها الصحف السعودية، اللاعب عبد الفتاح آدم قادمًا من صفوف نادي التعاون السعودي، وذلك في عقد يستمر لمدة 5 سنوات قادمة.





وذكر النصر أن صفقة انتقال المهاجم الشاب "عبد الفتاح آدم" قد كلفت خزائن نادي النصر السعودي نحو 20 مليون ريال لينتقل المهاجم إلى صفوف نادي النصر بدءًا من الموسم الجديد الذي ينطلق في 22 أغسطس المقبل.





وكان آدم قد بدأ مسيرته الكروية في صفوف نادي الحزم، وفي يناير من عام 2018، إنتقل إلى صفوف نادي التعاون السعودي، وسطر اللاعب هناك مسيرة رائعة للغاية، حيث فاز مع التعاون بكأس خادم الحرمين الشريفين، وشارك في 30 مباراة بالموسم الماضي، وسجل 15 هدف وصنع 5 أهداف لزملائه في فريق التعاون.





ويذكر أن "أدم" لديه نسبة فاعلية على المرمى وصلت لنحو 60% بحسب الإحصائيات ولديه نسبة تمريرات صحيحة وصلت لنحو 74%.



