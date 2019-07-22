أخبار برشلونة اليوم: البرسا يطعن نيمار من الخلف ويفتح الطريق لريال مدريد وميسي يهدد بارتاميو ونجم الفريق يؤكد بقاءه

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الأثنين الموافق 22/7/2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الاول بالنادي الكتالوني.





ويستعرض الفجر الرياضي أهم أخبار برشلونة اليوم الاثنين :





جريزمان يصدم جماهير برشلونة بسبب ليفربول

كشف الفرنسي الدولي أنطوان جريزمان لاعب برشلونة الإسباني، عن الفريق المفضل له في الدوري الانجليزي.





وقال جريزمان، في تصريحات صحفية: "أنا أحب وأدعم ليفربول في انجلترا، وأتمنى أن يفوزوا بلقب الدوري الانجليزي الموسم المقبل".





وتابع حديثه: "أتابع ليفربول كثيراً ومعجب بهم بسبب المشجعين الذين ينتمون إلى هذا الفريق، يصنعون دائماً أجواء رائعة للعب كرة القدم".





الجدير بالذكر أن ليفربول قد تغلب على برشلونة في ريمونتادا تاريخية على ملعب الإنفيلد بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا ليمروا إلى النهائي ويفوزوا على توتنهام.





وانضم جريزمان إلى برشلونة قادماً من أتلتيكو مدريد بعد مفاوضات طويلة بين الطرفين وتم الاتفاق على دفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب.





برشلونة يبدأ اجراءات تجديد عقد ميسي

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن نادي برشلونة الإسباني، سيبدأ المحادثات لتجديد عقد الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال الأيام الحالية.





وذكرت شبكة "ESPN" الأمريكية، فإن عقد الأسطورة ميسي ع النادي الكتالوني، يمتد لغاية 2021 مع بند تجديد لعام آخر، لكن ريس البارسا جوسيب ماريا بارتوميو حريص على ان يوقع ميسي عقد اربع سنوات جديد.





وعلى ذلك فإنه سيبدأ بارتوميو المحادثات مع اللاعب، ويدرك أهداف ميسي، وهي ليست مادية فقط، حيث سيقدم له مشروع مهم للفوز بدوري أبطال أوروبا.





الكشف عن سبب مماطلة رئيس برشلونة في صفقة نيمار

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الإثنين، عن سبب مماطلة جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة في إنهاء صفقة انضمام نيمار جونيور لاعب باريس سان جيرمان إلى البلوجرانا.





وذكرت التقارير أن نيمار لا يزال ينوي مغادرة نادي باريس سان جيرمان والنادي الذي يفضل الانتقال له هو برشلونة، وباريس لن يحارب اللاعب ولكن يريدون فرض شروطهم على الاندية التي ترغب في التفاوض.





وأفادت التقارير أن نيمار لم يترك ذكرى ودية وجيدة مع رئيس برشلونة بارتوميو لهذا السبب يجعل هذه المسألة تطول كثيراً حتى لو كان نيمار مستعداً لخفض راتبه، لذلك عرض فقط لاعبان بدلاً من دفع المال مما أزعج بيني زهافي وبدأ في عرض نيمار على الأندية الأخرى.





ويرغب نادي باريس سان جيرمان في تسوية وضع نيمار وفتح الطريق له ولكن هذا الشيء سيكون وفق شروط النادي الباريسي ولحد الآن لم يقدم أي نادي عرضاً مرضياً اقتصادياً، لهذا من الممكن أن يستمر نيمار للموسم المقبل في باريس وحينها تصبح قيمته أقل وشروط مغادرته أسهل.





وكان نيمار قد انتقل إلى باريس سان جيرمان في 2017 قادماً من برشلونة بعدما تم دفع الشرط الجزائي في عقده والبالغ 222 مليون يورو.





ميسي يهدد رئيس برشلونة

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الإثنين، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قد وضع شرطاً معقداً للموافقة على تجديد عقده مع برشلونة.





وأوضحت التقارير أن ميسي قد هدد رئيس برشلونة بارتوميو بأنه عليه أن يجلب نيمار بأي ثمن للبرسا، فصفقة البرازيلي ستكون هي السبيل لتجديد عقد ميسي مع البلوجرانا.





وكان نيمار قد انتقل إلى باريس سان جيرمان قادماً من برشلونة في 2017 وذلك بعدما قام النادي الباريسي بدفع الشرط الجزائي في عقده مع البلوجرانا والبالغ 222 مليون يورو.





ويرغب مسؤولو نادي برشلونة في تجديد عقد ميسي مع البارسا حتى 4 سنوات مقبلة أي لـ2023، حيثُ يتبقى في عقده الحالي سنتين فقط.





برشلونة يفكر في إعارة نجمه الشاب إلى ميلان

يواصل نادي برشلونة الإسباني، مساعيه، من أجل حسم مستقبل لاعبه الشاب، الفرنسي جان كلير توديبو، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.





وبحسب ما ذكرته صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية، فإنه يُمكن أن تتم إعارة توديبو خلال الصيف الحالي، لنادي ميلان الايطالي، لإكتساب مزيد من الخبرات.





الجدير بالذكر انه بحثاً عن حلول دفاعية للموسم المقبل، يبحث ميلان في السوق عن ضم قلب دفاع، ومن ضمن القائمة القصيرة لـ نادي ميلان يوجد اسم توديبو.





وكيل نيمار يفتح النار على برشلونة

ذكرت صحيفة "باريس يونايتد" الفرنسية، أن بيني زاهافي وكيل أعمال البرازيلي نيمار دا سيلفا يشعر بالاستياء من إدارة برشلونة برئاسة جوسيب بارتوميو.





وقالت الصحيفة أن هذا الثلاثاء سيسافر لاعبو باريس سان جيرمان للصين، وسيسافر نيمار معهم رغم أنه لا يزال يريد المغادرة، والوجهة التي يريدها هي البارسا.





وأوضحت الصحيفة عبر تقريرها اليوم: "البارسا بدأ بإزعاج بيني زهافي بقضية نيمار، بحيث لم يقدم برشلونة أي عرض مُرضي فعلياً لنادي باريس".





وكان نيمار قد انضم للعب في باريس سان جيرمان عام 2017 قادماً من برشلونة بعد دفع الشرط الجزائي في عقده والبالغ 222 مليون يورو وهو الأمر الذ يأغضب الكتالونين وقتها





دي ليخت يكشف عن السبب الحقيقي وراء عدم الإنتقال لبرشلونة

أكد النجم الهولندي ماتياس دي ليخت، لاعب يوفنتوس الإيطالي الجديد، أنه تلقى النصائح من الكثير من الناس، بأن يقوم بالتوقيع مع نادي برشلونة الإسباني.





وقال دي ليخت في تصريحات صحفية: "كان هناك الكثير من الناس الذين نصحوني بالتوقيع مع البارسا، لكن قلت لنفسي إن عليّ تحليل كل شيء، وأرى ما هو الأفضل بالنسبة لي".





وأضاف قائلاً: "لقد تحدثت أنا وفرينكي دي يونج في كثير من الأحيان عن ما كنا سنفعله، لقد كنا صادقين مع بعضنا البعض، كان من الرائع لو لعبنا سويا".





واختتم: "لكن مهنتنا يجب ألا تعتمد على قرارنا نحن الاثنين، لقد ألقيت نظرة على جميع الإيجابيات والسلبيات، ووجدت أن اليوفي يناسبني والأفضل لي".





مناوشات "كيدية" بين برشلونة وتشيلسي

يستعد نادي برشلونة لخوض مباراة قوية ودية ضد تشيلسي ظهر الثلاثاء وذلك في إطار استعدادات الطرفين للموسم الرياضي الجديد 2019/2020.





ووضع حساب نادي تشيلسي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، فيديو مباراة إقصاء برشلونة على يد تشيلسي من الأبطال ويعلق: "غداً مباراة تشيلسي وبرشلونة".





وجاء رد حساب برشلونة على تويتة تشيلسي: "هل هذا تذكير لكم عندما كنتم تلعبون في دوري الأبطال؟" وذلك في إشارة إلى هدف إنيستا القاتل في مرمى تشيلسي.





وسيلعب برشلونة مع فيسيل كوبي الياباني يوم السبت المقبل الموافق 27 من الشهر الجاري، في مباراة ودية بينهما.





بايرن ميونيخ يعطي برشلونة الرد الأخير حول ديفيد ألابا

كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية، انا نادي بايرن ميونيخ لألماني، لن يتفاوض مع أي من الأندية التي ترغب في الحصول على خدمات الظهير النمساوي ديفيد ألابا.





ووفقًا لما ذكرته "بيلد" فقد ارتبط اسم الظهير ألابا بنادي برشلونة الإسباني، ولكن النادي البافاري لا يفكر أبداً ببيعه، حيث يعتبرونه جزء من القوام الأساسي للفريق.





ومن الجدير بالذكر ان والد ألابا يريد الاستفادة من الأخبار التي تربط ابنه بالانتقال للبارسا، بهدف الحصول على عرض تجديد أقوى من البايرن.





برشلونة يعثر على مفتاح حسم صفقة نيمار

كشفت تقارير صحفية فرنسية، أن نادي برشلونة الإسباني، قد عثر على مفتاح حسم صفقة النجم البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، من باريس سان جيرمان الفرنسي.





ووفقًا لما ذكره موقع "باريس يونايتد" الفرنسي، فإن البارسا يزعج بيني زهافي بقضية نيمار، حيث كان الأول وسيطًا في خروج اللاعب البرازيلي من البارسا خلال صيف 2017.





وعلى ذلك فإنه خلال يوم الثلاثاء سيسافر الباريس للصين، وسيسافر نيمار معهم رغم أنه لا يزال يريد المغادرة، والوجهة التي يريدها البارسا.





الجدير بالذكر ان البارسا قد بدأ بإزعاج بيني زهافي بقضية نيمار، بحيث لم يقدم البارسا أي عرض مرضي فعلاً للباريس.





نجم برشلونة: باقٍ مع الفريق ولن أرحل