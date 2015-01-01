الأهلي ينهي صفقة ضم محمود متولي مدافع الإسماعيلي .. والإعلان خلال الساعات المقبلة

توصل أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، لإتفاق شبه رسمي مع مسؤولي نادي الإسماعيلي، لضم اللاعب محمود متولي مدافع الدراويش للقلعة الحمراء، وذلك في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ومن المقرر أن ستم الإعلان عن الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة.





وأكد مصدر مسؤول بمجلس إدارة النادي الأهلي، أنه تم حسم صفقة محمود متولي مقابل 15 مليون جنيه للإسماعيلي، بالإضافة إلى إعارة الثنائي عمرو جمال وأحمد حمودي لمدة موسم واحد.





ووقع محمود متولي مدافع الدراويش على عقود الإنضمام للنادي الأهلي خلال الفترة الماضية، وذلك بعد اتفاقه مع مسؤولي النادي على جميع التفاصيل الخاصة بعقده مع القلعة الحمراء، قبل أن يتوصل النادي الأهلي لاتفاق شبه رسمي مع الإسماعيلي.





ومن جهة أخرى، اقترب مسؤولو النادي الأهلي من التعاقد مع اللاعب حسام حسن مهاجم فريق سموحة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ورحب اللاعب بالانتقال واللعب لصفوف الشياطين الحمر.



