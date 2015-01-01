الليلة.. طرح أغنية راندا حافظ الجديدة "أكتر واحدة مبسوطة"
الإثنين 22/يوليه/2019 - 09:59 م
الفجر الفني
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أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر حسابها على "تويتر"، طرح أغنية الفنانة راندا حافظ "أكتر وحدة مبسوطة"، الليلة، عبر تطبيق ديزر للموسيقى.
أغنية راندا حافظ من كلمات الشاعر أمير طعيمة وألحان الفنان أحمد صلاح حسني ومن توزيع أحمد إبراهيم.
وكانت راندا حافظ طرحت أغنية "نور الشمس" الشهر الماضي وتصدرت ترتيب الأغاني فى عدد من الإذاعات التركية.
وقُدمت راندا حافظ على راديو "مولا" التركي الشهير في حلقة خاصة، وتحدث مقدم البرنامج فى الحلقة عن أغنية راندا حافظ السابقة "جوايا كتير" والتى تم غناؤها بأكثر من لغة منها التركية والإسبانية والروسية، كما تم طرحها فى العديد من الألبومات العالمية.
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