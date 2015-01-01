الترسانة يواجه بني سويف استعدادا للقسم الثاني





يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادى الترسانة نظيره فريق بنى سويف فى مباراة ودية تقام فى الخامسة من مساء الثلثااء ضمن الاستعداد للموسم الجديد 2019-2020.





ومن المقرر أن يخوض الترسانة مباراة وديه أخرى يوم 27 يوليو الجارى على ان يكون الطرف الاخر للمباراة احد الفرق العربية والتى لم يتم الاستقرار عليها حتى الان .





يذكر أن الترسانة قد ضم 5 لاعبين خلال فترة الإنتقالات الصيفية، وهم أحمد حسين حارس المريخ ، وعمر جابر حارس الفيوم ، عصام عمران صانع ألعاب الإعلاميين ، وسيد حمدى لاعب بورتو السويس ، وأحمد عارف توتى هداف السكة الحديد .



