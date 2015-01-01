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الترسانة يواجه بني سويف استعدادا للقسم الثاني

الإثنين 22/يوليه/2019 - 09:51 م
الترسانة يواجه بني سويف استعدادا للقسم الثاني
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شيماء الجلاد
 
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يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادى الترسانة نظيره فريق بنى سويف فى مباراة ودية تقام فى الخامسة من مساء الثلثااء ضمن الاستعداد للموسم الجديد 2019-2020.

ومن المقرر أن يخوض الترسانة مباراة وديه أخرى يوم 27 يوليو الجارى على ان يكون الطرف الاخر للمباراة احد الفرق العربية والتى لم يتم الاستقرار عليها حتى الان .

يذكر أن الترسانة قد ضم 5 لاعبين خلال فترة الإنتقالات الصيفية، وهم أحمد حسين حارس المريخ ، وعمر جابر حارس الفيوم ، عصام عمران صانع ألعاب الإعلاميين ، وسيد حمدى لاعب بورتو السويس ، وأحمد عارف توتى هداف السكة الحديد .

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