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نجم برشلونة: باقٍ مع الفريق ولن أرحل

الإثنين 22/يوليه/2019 - 09:43 م
نجم برشلونة: باقٍ مع الفريق ولن أرحل
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محمد جمال
 
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أكد إيفان راكيتيتش لاعب برشلونة الإسبانى، إنه تعود على شائعات رحيله عن صفوف برشلونة خلال الفترة الماضية.

وقال راكيتيتش، خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة تشيلسي غداً :" عقدى مع برشلونة ممتد لسنوات أخرى وبالفعل عقدت جلسات مع النادى ومع مدرب النادى وهدفى ونيتى هما الإستقرار فى الفريق".

وأضاف :"فى برشلونة لابد أن تبذل مجهود من أجل أن يعتمد عليك المدرب وتلعب وعليك أن تكون الأفضل، وبالفعل أريد بذل قصاري جهدى والأمر فى النهاية متروك للمدرب ".

وتابع :"الحديث عن مستقبلي أمر طبيعي ولا يزعجنى بالفعل أشار بالفخر بسبب طلب الأندية لضمي ".
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