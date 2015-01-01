1 % ارتفاع في أسعار النفط عند التسوية مع مخاوف نقص الإمدادات
الإثنين 22/يوليه/2019 - 09:42 م
وكالات
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صعدت أسعار النفط عند تسوية التعاملات اليوم الإثنين بنحو 1 % ، مع مخاوف من أن يؤدي استيلاء إيران في الأسبوع الماضي على ناقلة نفط بريطانية إلى انقطاع الإمدادات في الشرق الأوسط.
وفي الوقت نفسه، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في لييبا عن رفع حالة القوة القاهرة في أكبر حقل نفط لها"شرارة".
وخفض محللو "جولدمان ساكس" تقديرات الطلب العالمي على النفط في العام الجاري إلى 1.275 مليون برميل يومياً، وفقاً لشبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية.
وبالنظر إلى نشاط التنقيب الأمريكي، فإن منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة انخفض للأسبوع الثالث على التوالي مع تراجع قوي في إنتاج البلاد من الخام.
وعند التسوية، صعد سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر أغسطس بنحو 1.1 بالمائة ليسجل 56.22 دولار للبرميل في آخر أيام هذا العقد.
وبحلول الساعة 6:50 مساءً بتوقيت جرينتش،، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر سبتمبر بنسبة تزيد عن 1 بالمائة مسجلاً 63.15 دولار للبرميل.
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