في ذكرى23 يوليو.. نجل جمال عبدالناصر: الثورة مستمرة وبتجدد شبابها

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قال المهندس عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، إن 23 يوليو ما زالت ثورة مستمرة، معقبًا:" ثورة بتجدد شبابها كل فترة".



وتابع "عبد الناصر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الإثنين، أن ثورة يوليو الآن تسير في الطريق الذي كان يحلم به الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وهذا واضح من توطيد مصر علاقاتها بالدول الإفريقية الفترة الأخيرة.



وأضاف أن ثورة يوليو فتحت أبوابها، لكل المصريين وأبناء إفريقيا والدول الإفريقية للحصول على فرصهم، وأصبح منهم الأطباء والعلماء، معقبًا:" هي دي ثورة يوليو".



ولفت إلى أن تجربة الرئيس الراحل "عبد الناصر" مع جماعة الإخوان الإرهابية تجربة نموذجية، معقبًا: "شفنا لما الجماعة الإرهابية تمكنت من الدولة عملت إيه، الناس خرجت وأزاحت هذا النظام من الحكم".

