"الأمن الصناعي" تنفذ افتراضية ناجحة بمحطات تحلية المياه بالشعيبة

قامت الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي، اليوم الاثنين، بالتنسيق مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، بتنفيذ تجربة "أمنية افتراضية" بمحطات تحلية المياه بالشعيبة التابعة لمنطقة مكة المكرمة، بمشاركة عدد من القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة، إضافة لجهات أخرى ذات العلاقة.

وأتى ذلك بتوجيهات من الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس الهيئة العليا للأمن الصناعي؛ للوقوف على جاهزية المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة خلال موسم حج هذا العام 1440هـ.

وتم تنفيذ التجربة بنجاح تام، وأظهرت مدى ما تتمتع به العناصر البشرية المشاركة من القطاعات الأمنية المختصة من كفاءة وقدرة على التعامل مع الأحداث الأمنية، وما وصلت إليه من مستوى عال من التكامل في أداء المهام المحددة لكل جهة في الخطط الأمنية ذات العلاقة.



