"المالية": إقفال طرح يوليو من الصكوك المحلية بـ 5.2 مليار
الإثنين 22/يوليه/2019 - 09:31 م
الفجر السعودي
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انتهت وزارة المالية من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر يوليو 2019 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، بعد أن تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 5,216 مليار ريال سعودي.
وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم الإثنين، أن الإصدارات قسمت إلى ثلاث شرائح، الأولى تبلغ 1,955 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 5,805 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2024 ميلادي، والشريحة الثانية تبلغ 405 ملايين ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2,448 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2028 ميلادي، فيما تبلغ الشريحة الثالثة 2,856 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 8,521 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2034 ميلادي.
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