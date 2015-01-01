جامعة السويس تنظم قافلة إصحاح بقرية الشلوفة (صور)

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نظمت جامعة السويس برئاسة الدكتور سيد الشرقاوى، رئيس الجامعة، اليوم الاثنين قافلة اصحاح بيئي جديدة من سلسلة قوافل الجامعة التنويرية بإشراف الدكتور الدسوقي عيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لقرية الشلوفه التابعة لحي الجناين بالسويس.



وقد ضمت القافلة عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الفرق النهائية بالجامعة من مختلف التخصصات، وقام أعضاء القافلة باستكمال ما سبق في الأسابيع الماضية من تعليم أبناء القرية الأعمال اليدوية كالنسيج والتفصيل، فضلا عن عقد ندوة لشرح أهمية تبني فكر ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.



وقد صرح الشرقاوي أن ما تقوم به الجامعة ليس إلا جزء من دورها الأصيل في خدمة المجتمع والبيئة المحيطة، وان هذه الأنشطة لن تتوقف عند هذا الحد ولكن هناك خطة طموحة ومطولة تسعى الجامعة إلى إنجازها في قطاع خدمة المجتمع، ففي هذا الإطار وبالتعاون مع هيئة تعليم الكبار وكلية التربية بالجامعة تم افتتاح فصلين لمحو الأمية بقرية الشلوفة وحي السادات واختتم رئيس الجامعة تصريحاته موضحا انه قد تم إعلام أهالي القرية عن مواعيد القوافل الطبية المزمع تنظيمها من قبل الجامعة خلال الأشهر الثلاثة القادمة.





