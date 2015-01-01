وكيل طب بنها تتفقد أعمال مبادرة "Banha go green" (صور )

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تفقدت الدكتورة راندا مصطفى وكيل كلية طب بنها لشئون البيئة وخدمة المجتمع،الإثنين، يرافقها عدد من طلاب الكلية أعمال مبادرة "Banha go green" مشتل كلية طب بنها، وذلك في إطار الإستعداد لورشة العمل التي ستقام في كلية الطب لإعادة تدوير البلاستيكات الضارة بالبيئة، واحياء مشتل الكلية، من خلال إنبات الكثير من النباتات القيمة به، مع تعليم الطلاب كافة مهارات الفنون من الأشغال اليدوية، وذلك بالتعاون مع الدكتور عمرو الدخاخني منسق الأنشطة الطلابية.



وأشادت خلال جولتها التفقدية بالتعاون الكامل ودعم الدكتور مصطفى القاضي عميد الكلية لهذة المجموعة والمبادرة، من خلال تذليل كافة المعوقات وتوفير كافة المساعدات للقيام بهذه الأنشطة على أكمل وجه.





