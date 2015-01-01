مصطفي فتحي يواصل التأهيل في الزمالك

واصل مصطفى فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي آداء التدريبات البدنية وتنفيذ البرنامج الخاص به من أجل الاستعداد للفترة المقبلة .









وأدى اللاعب تدريبات خاصة في صالة الجيمانزيوم وحصل على راحة من التدريبات الجماعية .









ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل على ملعب بترو سبورت بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الجولة قبل الأخيرة من بطولة الدوري المصري العام لموسم 2018 2019.



