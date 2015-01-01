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مصطفي فتحي يواصل التأهيل في الزمالك

الإثنين 22/يوليه/2019 - 08:21 م
مصطفي فتحي يواصل التأهيل في الزمالك
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رامي بشاي
 
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واصل مصطفى فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي آداء التدريبات البدنية وتنفيذ البرنامج الخاص به من أجل الاستعداد للفترة المقبلة .


وأدى اللاعب تدريبات خاصة في صالة الجيمانزيوم وحصل على راحة من التدريبات الجماعية .


ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل على ملعب بترو سبورت بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الجولة قبل الأخيرة من بطولة الدوري المصري العام لموسم 2018 2019.

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