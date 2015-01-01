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طبيب الأهلي: صبحي والشيخ جاهزان لمواجهة المقاولون

الإثنين 22/يوليه/2019 - 08:19 م
طبيب الأهلي: صبحي والشيخ جاهزان لمواجهة المقاولون
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علي نبوي
 
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أكد خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على جاهزية الثنائي رمضان صبحي وأحمد الشيخ لاعبا الفريق الأحمر للمباراة المقبلة أمام المقاولون العرب.

وقال محمود في تصريحات خاصة :"رمضان والشيخ جاهزان لمباراة المقاولون العرب، فاللاعبان تعافا من الإصابة التي لحقت بهما مؤخرًا".

وأشار :"شريف إكرامي يسير بخطى جيدة في برنامجه التأهيلي وسيعود للتدريبات الجماعية في منتصف أغسطس".

وعن حالة محمد محمود قال :"يسير بصورة طبيعية في البرنامج التأهيلي وأمامه شهر ونصف للدخول في المران الجماعي".

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