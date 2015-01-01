طبيب الأهلي: صبحي والشيخ جاهزان لمواجهة المقاولون

أكد خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على جاهزية الثنائي رمضان صبحي وأحمد الشيخ لاعبا الفريق الأحمر للمباراة المقبلة أمام المقاولون العرب.





وقال محمود في تصريحات خاصة :"رمضان والشيخ جاهزان لمباراة المقاولون العرب، فاللاعبان تعافا من الإصابة التي لحقت بهما مؤخرًا".





وأشار :"شريف إكرامي يسير بخطى جيدة في برنامجه التأهيلي وسيعود للتدريبات الجماعية في منتصف أغسطس".





وعن حالة محمد محمود قال :"يسير بصورة طبيعية في البرنامج التأهيلي وأمامه شهر ونصف للدخول في المران الجماعي".



