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تركي آل الشيخ يحتفي بهاني أبو ريدة في السعودية

الإثنين 22/يوليه/2019 - 08:13 م
تركي آل الشيخ يحتفي بهاني أبو ريدة في السعودية
تركي ال شيخ وابو ريدة
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الفجر الرياضي
 
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نشر تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية والرئيس السابق للهيئة العامة للرياضة ورئيس الاتحاد العربي السابق صورة تجمعه بهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق وعضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم، بالإضافة إلى محمد جمال العاصي المدير التنفيذي السابق لنادي بيراميدز.

وعلق آل الشيخ على الصورة قائلا: "شرفني في مكاني المتواضع أخي هاني بوريدة ... اقوى شخصية عربية في الفيفا ... أهنيك على التنظيم الرائع للبطولة .
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المزيد عن: هاني ابو ريدة كرة القدم تركي ال شيخ
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