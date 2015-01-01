رئيس الاستخبارات القطرية السابق: نظام الحمدين يحتضن "طالبان" في بلاده

قال رئيس الاستخبارات القطرية السابق اللواء محمود منصور، إن الجماعات الإرهابية وعلى رأسها "طالبان" لها مقرات في قطر، كما أنها توفر لهم الدعم المادي الكامل لتنفيذ مخططاتهم في المنطقة.





وأكد "منصور"، خلال تصريحاته الخاصة، اليوم الاثنين، أن قناة "الجزيرة"، هي البوق الرئيسي للإرهاب.

وأشار إلى أن الأسرة الحاكمة القطرية تدعم المليشيات المسلحة في ليبيا والدول التي تشهد الصراع؛ لتدميرها وتفتيت المنطقة وتوفير الملاذ الآمن للجماعات والتنظيمات المسلحة.







