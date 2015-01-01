رئيس الاستخبارات القطرية السابق: نظام الحمدين يحتضن "طالبان" في بلاده
الإثنين 22/يوليه/2019 - 06:40 م
وكالات
Advertisements
Advertisements
قال رئيس الاستخبارات القطرية السابق اللواء محمود منصور، إن الجماعات الإرهابية وعلى رأسها "طالبان" لها مقرات في قطر، كما أنها توفر لهم الدعم المادي الكامل لتنفيذ مخططاتهم في المنطقة.
وأكد "منصور"، خلال تصريحاته الخاصة، اليوم الاثنين، أن قناة "الجزيرة"، هي البوق الرئيسي للإرهاب.
وأشار إلى أن الأسرة الحاكمة القطرية تدعم المليشيات المسلحة في ليبيا والدول التي تشهد الصراع؛ لتدميرها وتفتيت المنطقة وتوفير الملاذ الآمن للجماعات والتنظيمات المسلحة.
Advertisements
المزيد عن: نظام الحمدين مقرات قطر طالبان رئيس الاستخبارات القطرية السابق
- تعرف على دور قطر الشيطاني في تسليح المليشيات بالدول العربية ودعمها بالأموال
- الإرهاب والدوحة وجهان لعملة واحدة.. وأمريكا تحذر بقطع العلاقات
- ورطة جديدة تحاصر قطر.. أوروبا تساند العرب ضد إرهاب "تميم".. وسياسيون يُطالبون بمعاقبة الدوحة دوليًا
- صحف الخليج تكشف حصاد 6 أشهر مقاطعة لقطر.. وتؤكد: الدوحة في مأزق
- التقسيم كلمة السر.. مخطط "الحمدين" لتمزيق الوطن العربي للسيطرة على موارده
- خلية "آل الصلابي".. عائلة الإرهاب الممولة من قطر في ليبيا
- "تيه الجزيرة".. آخر أكاذيب الإعلام القطري لنصرة الإرهاب في سيناء
- قطر تعلن إنشاء مدينة إعلامية جديدة
- مؤسس المخابرات القطرية: نظام "الحمدين" يشتري منظمات حقوقية دولية بالمال
- الخيانة تجرى فى دماء "الحمدين".. يستخدم أصحاب الفكر المتطرف كأداة للتحريض والفوضي