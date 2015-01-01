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محمد صلاح يوافق على الرحيل لريال مدريد بشرطا واحد

الإثنين 22/يوليه/2019 - 06:40 م
محمد صلاح يوافق على الرحيل لريال مدريد بشرطا واحد
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أحمد عصام
 
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يرغب نادي ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، من أجل تدعيم صفوف الملكي في الموسم المقبل.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "دون بالون"، إن محمد صلاح اشترط على ريال مدريد الحصول على 30 مليون يورو سنويا، من أجل الانضمام لصفوف الفريق الأبيض.

وأبدى زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد رغبته في التعاقد مع أحد ثنائي ليفربول (محمد صلاح - ساديو ماني)، وذلك بعد تألق الثنائي في الموسمين الماضيين.

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