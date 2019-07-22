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شاهد.. استعدادات علي ربيع لفيلمه الجديد "خالد بن الوليد" (فيديو)

الإثنين 22/يوليه/2019 - 06:40 م
شاهد.. استعدادات علي ربيع لفيلمه الجديد خالد بن الوليد (فيديو)
علي ربيع
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الفجر الفني
 
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شارك الفنان علي ربيع، نجم مسرح مصر، جمهوره عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، مقطع فيديو له أثناء استعداده لعمل سينمائي جديد من المقرر أن يحمل اسم "خالد بن الوليد"

وظهر علي ربيع، في الفيديو وهو يرتدي ملابس لاعب سلة وكاب فوق رأسه ويمارس رياضة الجري.

وعلق علي ربيع علي الصورة قائلا: "أنا الأسد أهو ملك الاسفلت، جبل اهدوا شارع اسدوا بنحضر للفيلم الجديد راجعين للسينما انتظرونا".

ويشارك علي ربيع في فيلم خالد بن الوليد كل من الفنان محمد عبد الرحمن وكريم عفيفي.
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