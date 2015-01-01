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خالد الجندي: العرب لم ينكروا وجود الله عز وجل

الإثنين 22/يوليه/2019 - 06:35 م
خالد الجندي: العرب لم ينكروا وجود الله عز وجل
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أمنية فوزي
 
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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن العرب لم ينكروا وجود الله عز وجل ولكنهم كانوا يؤمنون بوجوده والدليل على ذلك وجود نبي الله إسماعيل ولكن اتباع البدع نجح في تغيير العقيدة، متابعًا: "التساهل في البدع وعدم وجود أحد يقاومها أفسد العقيدة وأدخلهم في الجاهلية".

وأضاف "الجندي" خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن المشكلة الأساسية التي كان يعاني منها العرب هي وضع وسطاء بينهم وبين الله مستشهدًا بقوله تعالى: وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ"، مؤكدًا أن العرب لم يكونوا ملحدين ولكن كان الدين كان به شوائب.

وأوضح أن المشكلة الأساسية ما بين الأنبياء وأقوامهم على مدار العصور هي رغبة الناس في وجود وسطاء بينهم وبين الله كالأصنام.
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