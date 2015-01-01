أنشيلوتي يواصل الضغط لخطف نجم ريال مدريد

أكد الإيطالي المخضرم ، كارلو أنشيلوتي ، المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي، عن عدم استسلام إدارة فريقه في التعاقد مع النجم الكولومبي جيمس رودريجيز ، لاعب وسط ريال مدريد ، خلال الفترة المقبلة من الميركاتو الصيفي الجاري .





وأكد مدرب نابولي ، كارلو أنشيلوتي ، أن مفاوضات جيمس ما زالت مفتوحة ، لا يفقد الإيطالي الأمل ، على الرغم من صعوبة المفاوضات مع ريال مدريد.





واضاف انشيلوتي: نحاول التوقيع معه لأنه سيحسننا كثيرًا ، كنت أرغب في ذلك في بايرن ميونيخ ، كان الأمر رائعًا أيضًا عندما غادرت ، رغم أنه واجه بعض المشكلات في الموسم الثاني.