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أنشيلوتي يواصل الضغط لخطف نجم ريال مدريد

الإثنين 22/يوليه/2019 - 06:30 م
أنشيلوتي يواصل الضغط لخطف نجم ريال مدريد
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أكد الإيطالي المخضرم ، كارلو أنشيلوتي ، المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي، عن عدم استسلام إدارة فريقه في التعاقد مع النجم الكولومبي جيمس رودريجيز ، لاعب وسط ريال مدريد ، خلال الفترة المقبلة من الميركاتو الصيفي الجاري . 


وأكد مدرب نابولي ، كارلو أنشيلوتي ، أن مفاوضات جيمس ما زالت مفتوحة ، لا يفقد الإيطالي الأمل ، على الرغم من صعوبة المفاوضات مع ريال مدريد.



واضاف انشيلوتي: نحاول التوقيع معه  لأنه سيحسننا كثيرًا ،  كنت أرغب في ذلك في بايرن ميونيخ ، كان الأمر رائعًا أيضًا عندما غادرت ، رغم أنه واجه بعض المشكلات في الموسم الثاني.

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