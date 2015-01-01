دي ليخت يكشف عن السبب الحقيقي وراء عدم الإنتقال لبرشلونة
الإثنين 22/يوليه/2019 - 06:29 م
عمر عبدالعزيز
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أكد النجم الهولندي ماتياس دي ليخت، لاعب يوفنتوس الإيطالي الجديد، أنه تلقى النصائح من الكثير من الناس، بأن يقوم بالتوقيع مع نادي برشلونة الإسباني.
وقال دي ليخت في تصريحات صحفية: "كان هناك الكثير من الناس الذين نصحوني بالتوقيع مع البارسا، لكن قلت لنفسي إن عليّ تحليل كل شيء، وأرى ما هو الأفضل بالنسبة لي".
وأضاف قائلاً: "لقد تحدثت أنا وفرينكي دي يونج في كثير من الأحيان عن ما كنا سنفعله، لقد كنا صادقين مع بعضنا البعض، كان من الرائع لو لعبنا سويا".
واختتم: "لكن مهنتنا يجب ألا تعتمد على قرارنا نحن الاثنين، لقد ألقيت نظرة على جميع الإيجابيات والسلبيات، ووجدت أن اليوفي يناسبني والأفضل لي".
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