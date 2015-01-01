دي ليخت يكشف عن السبب الحقيقي وراء عدم الإنتقال لبرشلونة

أكد النجم الهولندي ماتياس دي ليخت، لاعب يوفنتوس الإيطالي الجديد، أنه تلقى النصائح من الكثير من الناس، بأن يقوم بالتوقيع مع نادي برشلونة الإسباني.





وقال دي ليخت في تصريحات صحفية: "كان هناك الكثير من الناس الذين نصحوني بالتوقيع مع البارسا، لكن قلت لنفسي إن عليّ تحليل كل شيء، وأرى ما هو الأفضل بالنسبة لي".





وأضاف قائلاً: "لقد تحدثت أنا وفرينكي دي يونج في كثير من الأحيان عن ما كنا سنفعله، لقد كنا صادقين مع بعضنا البعض، كان من الرائع لو لعبنا سويا".



