الشمسي يؤازر لاعبي بيراميدز بالتدريبات
حرص الإماراتي سالم الشمسي مالك نادي بيراميدز سبورت، على التواجد في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، استعدادا لمواجهة الأهلي، بمسابقة كأس مصر.
وتواجد الشمسي برفقة كلا من أحمد الرميثي عضو مجلس الإدارة وممدوح عيد المدير التنفيذي، حيث عقد جلسة مع الجهاز الفني بقيادة الفرنسي سبيستيان ديسابر المدير الفني، وطالبهم بالمنافسة على الألقاب المحلية والإفريقية.
كما عقد الشمسي، جلسة مع اللاعبين أكد خلالها على أنه ينتظر منهم مستوى مميز خلال الموسم الجديد وعدم الإكتفاء بالمشاركات الإفريقية، والكشف عن نيته وآماله بتحقيق مسابقة الدوري العام، وأنه لن يبخل عليهم من مكافأت طوال فترة تواجده على ملكية النادي.
وكان الشمسي حصل على حصة تركي آل الشيخ وزيير الترفيه السعودي، نهاية الشهر الماضي بعد أن قرر الأول الإكتفاء بالعمل الرياضي.
ويستعد بيراميدز سبورت لمواجهة الأهلي، ضمن منافسات دور الستة عشر لمسابقة كأس مصر.